Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зазначається, що найбільше коштів отримають Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області.

Йдеться насамперед про прикордонні регіони та ті, що наближені до зони бойових дій. Зокрема:

  • Харківська область – 500 мільйонів гривень;
  • Дніпропетровська область – 500 мільйонів гривень;
  • Запорізька область – 500 мільйонів гривень;
  • Миколаївська область – 200 мільйонів гривень;
  • Херсонська область – 200 мільйонів гривень;
  • Одеська область – 150 мільйонів гривень;
  • Сумська область – 150 мільйонів гривень;
  • Чернігівська область – 150 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що уряд сьогодні виділив додаткові 3,88 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів.

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