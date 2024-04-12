Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Зазначається, що найбільше коштів отримають Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області.
Йдеться насамперед про прикордонні регіони та ті, що наближені до зони бойових дій. Зокрема:
- Харківська область – 500 мільйонів гривень;
- Дніпропетровська область – 500 мільйонів гривень;
- Запорізька область – 500 мільйонів гривень;
- Миколаївська область – 200 мільйонів гривень;
- Херсонська область – 200 мільйонів гривень;
- Одеська область – 150 мільйонів гривень;
- Сумська область – 150 мільйонів гривень;
- Чернігівська область – 150 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що уряд сьогодні виділив додаткові 3,88 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів.