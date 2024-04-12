Відповідні зміни до субвенцій з державного бюджету затвердив Уряд.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зазначається, що найбільше коштів отримають Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області.

Йдеться насамперед про прикордонні регіони та ті, що наближені до зони бойових дій. Зокрема:

Харківська область – 500 мільйонів гривень;

Дніпропетровська область – 500 мільйонів гривень;

Запорізька область – 500 мільйонів гривень;

Миколаївська область – 200 мільйонів гривень;

Херсонська область – 200 мільйонів гривень;

Одеська область – 150 мільйонів гривень;

Сумська область – 150 мільйонів гривень;

Чернігівська область – 150 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що уряд сьогодні виділив додаткові 3,88 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів.