Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на дані ЦВК Молдови.
Зазначається, що “вибори є такими, що відбулися”.
Також фіксується значна кількість явки на виборчі дільниці діаспори.
Станом на 16:30 на виборах за кордоном проголосували 150 тисяч громадян Молдови. Зазначається, що в Японії та Китаї голосування вже завершилося.
Вибори президента Молдови відбуваються 20 жовтня одночасно з референдумом, на якому виборців запитають, чи підтримують вони конституційні зміни, які дозволять Молдові приєднатися до Євросоюзу.
Як пише Reuters, Санду лідирує в опитуваннях громадської думки проти 10 кандидатів, серед яких звільнений генпрокурор Олександр Стояногло, якого підтримують проросійські опозиційні партії, та Ренато Усатий, який виступає за тісні зв’язки як із Заходом, так і з РФ.
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