Водночас на референдумі щодо майбутньої інтеграції країни до Європейського Союзу свій голос віддали 957 тисяч громадян — понад 32% виборців.

Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на дані ЦВК Молдови.

Зазначається, що “вибори є такими, що відбулися”.

Також фіксується значна кількість явки на виборчі дільниці діаспори.

Станом на 16:30 на виборах за кордоном проголосували 150 тисяч громадян Молдови. Зазначається, що в Японії та Китаї голосування вже завершилося.

Вибори президента Молдови відбуваються 20 жовтня одночасно з референдумом, на якому виборців запитають, чи підтримують вони конституційні зміни, які дозволять Молдові приєднатися до Євросоюзу.

Як пише Reuters, Санду лідирує в опитуваннях громадської думки проти 10 кандидатів, серед яких звільнений генпрокурор Олександр Стояногло, якого підтримують проросійські опозиційні партії, та Ренато Усатий, який виступає за тісні зв’язки як із Заходом, так і з РФ.