Начальниці одного з управлінь податкової служби в Івано-Франківській області повідомили про підозру за приховування від декларування майна на 5,6 млн гривень.

Про це повідомили у ДБР.

За даними слідства, службовиця вносила недостовірні дані до щорічних декларацій за 2020-2023 роки. Зокрема, «приховала» трикімнатну квартиру в центрі Івано-Франківська, де тривалий час мешкає разом з чоловіком та донькою. Вартість майна, яке за документами належить матері податківиці, складає понад 2,8 млн гривень.

Також жінка не вказала даних про гараж в обласному центрі. Вона задекларувала лише невеличкий будинок в одному з сіл Івано-Франківщини, де фактично живе її мати.

Крім цього податківиця не вказала в деклараціях даних щодо авто, яким користується її чоловік. Електричний кросовер, вартістю понад 2,7 млн гривень записаний на племінницю чоловіка.

Правоохоронці провели обшуки за місцем роботи та в помешканнях посадовиці. Їй повідомили про підозру в умисному внесені до декларацій завідомо недостовірних відомостей (ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України). Санкція цієї статті передбачає штраф або обмеження чи позбавлення волі на строк до 2 років.

Також ДБР подало до суду клопотання про відсторонення її від виконання обов’язків. Суд наклав арешт на незадеклароване майно — квартиру, гараж та автомобіль.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.