Про це він повідомив в телеграм-каналі.
“Зі мною все добре, можете не хвилюватися, я живий. Їхав на футбол “Кубок України” у Івано-Франківську область, за 10 км до місця призначення не впорався з керуванням. Все добре, стан стабільний”, – написав Поворознюк.
На сторінці каналу “Брутальний футбол” відзначили, що президент “Інгульця” таки прибув на стадіон і був присутній на матчі четвертого кола Кубка України.
Відзначимо, що команда з Кіровоградщини зіграла проти команди ФК “Пробій”, що з міста Городенка Івано-Франківської області.