Сьогодні, 21 серпня, на Прикарпатті по дорозі на футбольний матч Кубка України, потрапив в ДТП президент "Інгульця" Олександр Поворознюк.

Про це він повідомив в телеграм-каналі.

“Зі мною все добре, можете не хвилюватися, я живий. Їхав на футбол “Кубок України” у Івано-Франківську область, за 10 км до місця призначення не впорався з керуванням. Все добре, стан стабільний”, – написав Поворознюк.

На сторінці каналу “Брутальний футбол” відзначили, що президент “Інгульця” таки прибув на стадіон і був присутній на матчі четвертого кола Кубка України.

Відзначимо, що команда з Кіровоградщини зіграла проти команди ФК “Пробій”, що з міста Городенка Івано-Франківської області.