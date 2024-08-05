Про це йдеться на сайті Державного бюро розслідувань.

Калуський районний суд виніс вирок у провадженні командира роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. В його підрозділі фіктивно проходили службу футболісти місцевого професійного клубу, які до того ж безпідставно отримали від держави майже 1,5 млн грн матеріального забезпечення.

Відомо, що у роті охорони проходили службу семеро чоловіків, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди. Правоохоронці наголошують, що вони на службу не з’являлися та не виконували жодних військових обов’язків.

Суд визнав посадовця винним у недбалому ставленні до військової служби. Проте він щиро розкаявся, крім цього, повністю відшкодував завдані державі збитки. Враховуючи ці фактори йому призначили штраф у розмірі 221 тис. грн.

До слова, під час досудового розслідування фігуранта було відсторонено від виконання обов’язків. Він переведений на службу в інший підрозділ.

Затримати працівника ТЦК вдалося у жовтні 2023 року. Тоді розповідали, що він організував службу для футболістів місцевого лубу. Вони нібито служили на посадах стрілків, санітарів, водіїв-електриків. Службовець дозволяв перебувати їм за межами військкомату без поважних причин, не виконувати обов’язків військової служби та використовувати час на власний розсуд.

За декілька днів після цього Личаківський районний суд Львова обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 214 тис. грн.

У квітні 2024 року справу передали до суду. Йому загрожувало покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років позбавлення волі