Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
Зазначається, що служба здобула докази, на основі яких трьом російським агентам призначено покарання у вигляді 13 років ув’язнення з конфіскацією майна. Зловмисники коригували удари РФ по Івано-Франківщині, збираючи дані для атак та передаючи їх російським кураторам.
Агентів затримали на території Західної України у перші дні повномасштабного вторгнення.
Відомо, що всі троє осіб, завербовані ще у 2021 році, діяли у складі агентурної групи, координуючись з російськими спецслужбами через анонімні чати у месенджері.
Один із них, мешканець Харкова, під прикриттям «тревел-блогера» записував відео аеродрому за допомогою дрона, розміщуючи кадри на своїй сторінці в соцмережі. Інша учасниця групи, приїхавши на Прикарпаття напередодні вторгнення, оселилася неподалік аеродрому, щоб спостерігати за зльотами й посадками літаків.
“24 лютого 2022 року агенти відслідкували результати ракетного удару по об’єкту та передали відповідну інформацію російській спецслужбі”, – йдеться у повідомленні.
Слідство встановило, що агенти мали на меті також надати зворотній зв’язок куратору щодо наслідків атаки. Поплічники ворога планували втекти за кордон, проте співробітники СБУ затримали їх у момент підготовки до евакуації.
За матеріалами Служби безпеки України, суд визнав агентів винними у державній зраді, а розслідування вели працівники Служби безпеки України в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
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