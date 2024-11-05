Завдяки роботі Служби безпеки України, троє завербованих російською розвідкою громадян України отримали покарання за підготовку ракетного удару по військовому аеродрому на заході країни.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Зазначається, що служба здобула докази, на основі яких трьом російським агентам призначено покарання у вигляді 13 років ув’язнення з конфіскацією майна. Зловмисники коригували удари РФ по Івано-Франківщині, збираючи дані для атак та передаючи їх російським кураторам.

Агентів затримали на території Західної України у перші дні повномасштабного вторгнення.

Відомо, що всі троє осіб, завербовані ще у 2021 році, діяли у складі агентурної групи, координуючись з російськими спецслужбами через анонімні чати у месенджері.

Один із них, мешканець Харкова, під прикриттям «тревел-блогера» записував відео аеродрому за допомогою дрона, розміщуючи кадри на своїй сторінці в соцмережі. Інша учасниця групи, приїхавши на Прикарпаття напередодні вторгнення, оселилася неподалік аеродрому, щоб спостерігати за зльотами й посадками літаків.

“24 лютого 2022 року агенти відслідкували результати ракетного удару по об’єкту та передали відповідну інформацію російській спецслужбі”, – йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що агенти мали на меті також надати зворотній зв’язок куратору щодо наслідків атаки. Поплічники ворога планували втекти за кордон, проте співробітники СБУ затримали їх у момент підготовки до евакуації.

За матеріалами Служби безпеки України, суд визнав агентів винними у державній зраді, а розслідування вели працівники Служби безпеки України в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.