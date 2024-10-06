Країни НАТО розглядають варіанти більш конкретної підтримки України на шляху до майбутнього членства.

Про це пише The Washington Post з посиланням на українських та західних офіційних осіб.

Так, західний дипломат сказав виданню, що країни НАТО розглядають варіанти більш конкретної підтримки України на шляху до майбутнього членства.

Окрім цього, один із західних дипломатів зазначив, що після того, як Зеленський не домігся скасування ракетних обмежень, Київ може отримати якусь іншу допомогу під час конференції в Німеччині.

Своєю чергою, українські чиновники занепокоєні, що наближення президентських виборів у США може поставити під загрозу продовження військової допомоги.

Зеленський і його команда прагнуть переконати американського лідера Джо Байдена підтримати “план перемоги”, який міг би увійти в історію як частина його політичної спадщини.

Видання зазначає, що Білий дім обережно підходить до прийняття рішень, що можуть вплинути на передвиборчу кампанію демократів.