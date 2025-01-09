На засіданні Коаліційної лідерської групи 9 січня 2025 року держави-співголови восьми коаліцій спроможностей, разом із представниками України, схвалили розроблені дорожні карти підтримки. Ці документи визначають цілі розвитку оборонних сил України до 2027 року, а також покликані забезпечити її сумісність із НАТО.

Про це повідомляє Міноборони США.

“Ми, держави-співголови восьми коаліцій спроможностей, працювали з Україною над розробкою дорожніх карт для узгодження допомоги, розвитку оборонного потенціалу та забезпечення взаємодії з НАТО”, – зазначено у спільній заяві.

Схвалені плани, за словами учасників, стануть важливим кроком у підтримці України. Вони спрямовані на оптимізацію зусиль країн-партнерів, забезпечення стратегічної обороноздатності та формування чітких запитів до оборонної промисловості.

У документі наголошено, що країни-учасниці співпрацюватимуть з Україною для досягнення визначених цілей, враховуючи потреби у воєнний час та перспективи майбутнього розвитку. Це передбачає національні пожертви, закупівлі, інвестиції, а також розширення спроможностей оборонної промисловості, зокрема через використання українських ресурсів для виробництва і підтримки військової техніки.

Коаліції мають намір постійно уточнювати та вдосконалювати плани, забезпечуючи оперативне реагування на виклики війни та потреби довгострокової оборони. Учасники підкреслили, що головною метою залишається підтримка України в її боротьбі проти російської агресії та запобігання новим загрозам.

На завершення учасники заявили, що затверджені дорожні карти є сигналом єдності та рішучості міжнародної спільноти, спрямованої на зміцнення обороноздатності України.