Про це повідомляє Міноборони США.
“Ми, держави-співголови восьми коаліцій спроможностей, працювали з Україною над розробкою дорожніх карт для узгодження допомоги, розвитку оборонного потенціалу та забезпечення взаємодії з НАТО”, – зазначено у спільній заяві.
Схвалені плани, за словами учасників, стануть важливим кроком у підтримці України. Вони спрямовані на оптимізацію зусиль країн-партнерів, забезпечення стратегічної обороноздатності та формування чітких запитів до оборонної промисловості.
У документі наголошено, що країни-учасниці співпрацюватимуть з Україною для досягнення визначених цілей, враховуючи потреби у воєнний час та перспективи майбутнього розвитку. Це передбачає національні пожертви, закупівлі, інвестиції, а також розширення спроможностей оборонної промисловості, зокрема через використання українських ресурсів для виробництва і підтримки військової техніки.
Коаліції мають намір постійно уточнювати та вдосконалювати плани, забезпечуючи оперативне реагування на виклики війни та потреби довгострокової оборони. Учасники підкреслили, що головною метою залишається підтримка України в її боротьбі проти російської агресії та запобігання новим загрозам.
На завершення учасники заявили, що затверджені дорожні карти є сигналом єдності та рішучості міжнародної спільноти, спрямованої на зміцнення обороноздатності України.
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