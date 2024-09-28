Іще двоє осіб, 28-річний кінолог та 27-річний військовослужбовець, отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні.

Про це повідомила поліція Рівненської області.

За її інформацією, водій автоцистерни з невстановлених поки що причин врізався у блокпост на межі Рівненської та Житомирської областей.

“Унаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський. Іще двоє осіб, 28-річний кінолог та 27-річний військовослужбовець, отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні. Керманич вантажівки отримав незначні тілесні ушкодження, відповідно до огляду — тверезий. Через шоковий стан пояснити поки нічого не може”, — повідомили в поліції.

Пошкоджене також службове авто поліцейського офіцера громади. Сам правоохоронець не постраждав.

Цистерна була наповнена газом, на щастя, вона не розгерметизувалась.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий слідчого управління проводить досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.