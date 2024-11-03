На Рівненщині психологи для поранених захисників організували пункт психологічних практик у контактному зоопарку. Захисники пройшли сеанс “терапії” разом з альпаками.

Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області.

Фахівці служби психологічного забезпечення поліції області спільно з командою медичних психологів ДУ “ТМО МВС України по Рівненській області” провели відновлювальне заняття для захисників, які перебувають на лікуванні у відомчому медзакладі.

Сеанс відновлювальної “терапії” не просто перенесли на свіже повітря, а у контактний зоопарк, де вирощують альпак. Тварини не проявляли агресії до захисників, тож кожен присутній міг їх підгодувати та погладити.

“У неформальній обстановці хлопці особливо відкриті: хтось ділиться, що внаслідок поранення втратив чутливість рук, а хтось розповідає, що саме сьогодні заново вчиться ходити”, — зазначили у поліції.