Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області.
Фахівці служби психологічного забезпечення поліції області спільно з командою медичних психологів ДУ “ТМО МВС України по Рівненській області” провели відновлювальне заняття для захисників, які перебувають на лікуванні у відомчому медзакладі.
Сеанс відновлювальної “терапії” не просто перенесли на свіже повітря, а у контактний зоопарк, де вирощують альпак. Тварини не проявляли агресії до захисників, тож кожен присутній міг їх підгодувати та погладити.
“У неформальній обстановці хлопці особливо відкриті: хтось ділиться, що внаслідок поранення втратив чутливість рук, а хтось розповідає, що саме сьогодні заново вчиться ходити”, — зазначили у поліції.
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