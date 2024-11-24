У селищі Гоща Рівненської області планується створення житлового кварталу для переселенців, який буде символічно нагадувати кордони Бахмута. Вартість проєкту оцінюється в 111 мільйонів доларів, а реалізувати його планують протягом трьох років.

Про це повідомляє пресслужба компаніїї “Метінвест”.

Згідно з концепцією, на площі в 10 гектарів буде зведено дво- та чотириповерхові будинки, здатні вмістити до трьох тисяч людей. У кожному чотириповерховому будинку передбачено приблизно 30 квартир. Також на території кварталу планують побудувати школу, дитячий садок, амбулаторію та облаштувати зелену зону.

Заступник начальника військової адміністрації Бахмута Олександр Марченко розповів, що ще у 2023 році компанія “Метінвест” запропонувала концепцію відбудови одного з кварталів Бахмута.

“Ми взяли цю концепцію і вирушили у пошуках місця для її реалізації. Народилася ідея створити мінікопію Бахмута на території дружньої громади селища Гоща. Це не просто про будівництво, а про людей”, – зазначив Марченко.

Спочатку розглядалася можливість втілення проєкту в Баришівці Київської області, але місцева громада не підтримала ідею. Натомість ініціативу схвалив селищний голова Гощі.

На даний момент військова адміністрація Бахмута працює над пошуком спонсорів і правовим механізмом, який би дозволив реалізувати проєкт в іншій громаді.

“Ми також плануємо провести опитування мешканців Гощі, щоб дізнатися їхню думку щодо створення нового кварталу на території їхнього селища”, – повідомив Марченко.

Житло в новому Бахмуті передусім призначене для переселенців із Бахмута. Розглядаються два підходи до розподілу: за пільговими категоріями або за моделлю «містечка Хансена» на Київщині, коли спонсори самі визначають, кому надавати житло.