Про це повідомила Здолбунівська міська рада.
“Захисник “Азовсталі” зі Здолбунова Артур Ніверчук перебував у полоні з травня 2022 року. За ці два роки Артур змінив 8 колоній, а 14 листопада 2023 року (якраз у день свого народження) був засуджений російським кривосуддям до довічного ув’язнення. З того часу перебував у «Чорному дельфіні» – одній із найстрашніших виправних колоній особливого режиму для довічно ув’язнених в Оренбурзькій області”, — йдеться в дописі.
У прикріпленому відео місцеві жителі зустріли Артура аплодисментами. У руках вони тримали плакати та українські прапори. Разом з бійцем вони заспівали гімн України. Потім чоловік пішов обійматись з людьми під різдвяну колядку “Нова радість стала”.
У листопаді 2023 року у фейковому суді “ДНР” винесли вироки військовослужбовцям полку “Азов” стрільцю Артуру Ніверчуку та командиру відділення Владиславу Андраінову. Їх звинуватили у нібито вбивстві мирних жителів Маріуполя.
Псевдосуд призначив Ніверчуку довічне позбавлення волі у колонії особливого режиму.
18 жовтня відбувся обмін, у результаті якого додому повернулися 95 українських військових.
“За ці два роки Артур змінив вісім колоній, а 14 листопада 2023 року (якраз у день свого народження) був засуджений російським кривосуддям до довічного ув’язнення. З того часу перебував у “Чорному дельфіні” – одній із найстрашніших виправних колоній особливого режиму для довічно ув’язнених в Оренбурзькій області”, — йдеться у повідомленні.
- 31 місяць військовополонені очікують на обмін. Інтерв’ю зі “Спільнотою Оленівки”
- Стало відомо, скільки коштів витратила Україна на полонених росіян від початку повномасштабного вторгнення
- Обіцяні 3 місяці: як “почесний полон” став роками страждань