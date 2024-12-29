Про це повідомила Здолбунівська міська рада.

“Захисник “Азовсталі” зі Здолбунова Артур Ніверчук перебував у полоні з травня 2022 року. За ці два роки Артур змінив 8 колоній, а 14 листопада 2023 року (якраз у день свого народження) був засуджений російським кривосуддям до довічного ув’язнення. З того часу перебував у «Чорному дельфіні» – одній із найстрашніших виправних колоній особливого режиму для довічно ув’язнених в Оренбурзькій області”, — йдеться в дописі.

У прикріпленому відео місцеві жителі зустріли Артура аплодисментами. У руках вони тримали плакати та українські прапори. Разом з бійцем вони заспівали гімн України. Потім чоловік пішов обійматись з людьми під різдвяну колядку “Нова радість стала”.

У листопаді 2023 року у фейковому суді “ДНР” винесли вироки військовослужбовцям полку “Азов” стрільцю Артуру Ніверчуку та командиру відділення Владиславу Андраінову. Їх звинуватили у нібито вбивстві мирних жителів Маріуполя.

Псевдосуд призначив Ніверчуку довічне позбавлення волі у колонії особливого режиму.

18 жовтня відбувся обмін, у результаті якого додому повернулися 95 українських військових.

“За ці два роки Артур змінив вісім колоній, а 14 листопада 2023 року (якраз у день свого народження) був засуджений російським кривосуддям до довічного ув’язнення. З того часу перебував у “Чорному дельфіні” – одній із найстрашніших виправних колоній особливого режиму для довічно ув’язнених в Оренбурзькій області”, — йдеться у повідомленні.

  • 31 місяць військовополонені очікують на обмін. Інтерв’ю зі “Спільнотою Оленівки”
  • Стало відомо, скільки коштів витратила Україна на полонених росіян від початку повномасштабного вторгнення
  • Обіцяні 3 місяці: як “почесний полон” став роками страждань