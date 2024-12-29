У Здолбунові, що на Рівненщині, ввечері 27 грудня громада зустріла бійця полку "Азов" Артура Ніверчука. Чоловік повернувся додому після обміну військовополоненими 18 жовтня.

Про це повідомила Здолбунівська міська рада.

“Захисник “Азовсталі” зі Здолбунова Артур Ніверчук перебував у полоні з травня 2022 року. За ці два роки Артур змінив 8 колоній, а 14 листопада 2023 року (якраз у день свого народження) був засуджений російським кривосуддям до довічного ув’язнення. З того часу перебував у «Чорному дельфіні» – одній із найстрашніших виправних колоній особливого режиму для довічно ув’язнених в Оренбурзькій області”, — йдеться в дописі.



У прикріпленому відео місцеві жителі зустріли Артура аплодисментами. У руках вони тримали плакати та українські прапори. Разом з бійцем вони заспівали гімн України. Потім чоловік пішов обійматись з людьми під різдвяну колядку “Нова радість стала”.

У листопаді 2023 року у фейковому суді “ДНР” винесли вироки військовослужбовцям полку “Азов” стрільцю Артуру Ніверчуку та командиру відділення Владиславу Андраінову. Їх звинуватили у нібито вбивстві мирних жителів Маріуполя.

Псевдосуд призначив Ніверчуку довічне позбавлення волі у колонії особливого режиму.

18 жовтня відбувся обмін, у результаті якого додому повернулися 95 українських військових.

“За ці два роки Артур змінив вісім колоній, а 14 листопада 2023 року (якраз у день свого народження) був засуджений російським кривосуддям до довічного ув’язнення. З того часу перебував у “Чорному дельфіні” – одній із найстрашніших виправних колоній особливого режиму для довічно ув’язнених в Оренбурзькій області”, — йдеться у повідомленні.