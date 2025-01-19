Про це повідомила поліція Рівненської області.

Правоохоронці ввечері 18 січня побачили відеоролик, де вчитель кілька разів рукою вдарив учня 8 класу.

Вказаний факт у поліції одразу зареєстрували. Поліцейські ініціювали проведення перевірки у ліцеї: залучені всі необхідні служби.

Наразі мама у телефонному режимі повідомила, що претензій не має та учасником кримінального процесу бути не бажає. Втім слідчим підрозділом вирішується правова кваліфікація вказаного інциденту.

Водночас очільниця Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради Олена Корень заявила , що їй зателефонував батько учня і вони мали «змістовну розмову».

“Ситуація складна, психологічної допомоги потребують усі”, — заявила посадовиця.

Вона також зауважила, що в закладі триває службове розслідування. За її словами, в ліцеї вже працює офіцер поліції, написана заява.