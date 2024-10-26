Їхня родина переїхала на Рівненщину у березні 2022 року з Луганської області.

Про це повідомила поліція області.

За її інформацією, 24 жовтня до поліції звернувся очільник Степанської селищної ради. Він повідомив, що у гаражі господарства виявлені тіла його власників: 60-річного батька та 30-річного сина, які, ймовірно, могли загинути від отруєння чадним газом.

Однак слідчо-оперативна група Сарненського РВП попередньо встановила, що у приміщенні здетонувала граната «Ф-1»: вибухотехніки вилучили її уламки.

У рамках кримінального провадження слідчі встановлюють обставини вибуху та походження боєприпасу.

Правоохоронці ж вкотре нагадують не зберігати за місцем проживання вибухонебезпечні предмети, тим паче проводити з ними будь-які дії, адже це може призвести до непоправних наслідків.