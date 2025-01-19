Вогонь повністю знищив церкву та її майно. На щастя, жертв і постраждалих немає. Причини пожежі встановлюються.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Рівненщини.

Інцидент стався у місті Висоцьку на Сарненщині Рівненської області. Там вщент згоріла дерев’яна церква 1877 року – Парафія церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Це одна з дерев’яних церков-пам’яток Західної України.

На момент прибуття рятувальників дерев’яна будівля була повністю охоплена вогнем. Пожежу локалізували о 06:15, а ліквідували – о 15:23. Все церковне майно, як і сама споруда, згоріло вщент. Причину займання встановлять слідчі поліції.

Як повідомляють у довіднику “Дерев’яні церкви Рівненської області”, цю церкву побудували на місці попередньої, яку теж 1870 року знищив вогонь. Перша з відомих церков нібито була споруджена тут в 1639 році коштом князівської родини Соломирецьких. Перша церква була дерев’яною, критою ґонтом. Нову перекрили бляхою та пофарбували олійною фарбою, вікна стали металопластиковими, а шатрові бані замінили на опуклі.