Стало відомо, скільки грошей витратила Україна торік на роботу ВРУ та поїздки депутатів за кордон.

У 2023 році на діяльність Верховної Ради витратили 2,6 млрд грн. При цьому 13,7 млн грн пішло на організацію та забезпечення візитів делегацій Верховної Ради України за кордон. Водночас на 2024 рік встановлено річний обсяг видатків для забезпечення діяльності ВР – 2,9 млрд грн.

Про це повідомляє Liga.net із посиланням на відповідь апарату Верховної Ради на запит видання.

За даними ВР, у 2023 році для забезпечення діяльності Верховної Ради, її органів та народних депутатів України було виділено суму 2 732,1 млрд гривень. Водночас, за даними, які надали редакції, у 2023 році фактично було використано 2 592,7 млрд гривень, зокрема для забезпечення візитів делегацій уряду за кордон – 13,7 млн гривень.

На забезпечення діяльності Ради у 2024 році Законом України “Про Державний бюджет України на 2024 рік” встановлено річний обсяг видатків у сумі 2 947,1 млрд гривень.