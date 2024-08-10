Новий заповідник у Київській області в с. Мусійки «На рогах» — унікальне місце в Україні, де дикі олені живуть у природних умовах, отримуючи усю необхідну підтримку та захист.

Він створений з метою не лише збереження популяції цих тварин, але й для формування відповідального ставлення до природи. Заповідник функціонує за сучасними принципами, які базуються на найкращих практиках Європи та США.

Історія створення

Заповідник був заснований адвокатом Сергієм Боярчуковим з ідеєю створити велике господарство для сім’ї та друзів. Там розводили птахів та займались кінним спортом. Втім, з війною популяція тварин в природі зменшилася. Тож зараз перед засновниками постала нова задача – відновлення постраждалої фауни та розвиток тієї, що є, але вже в іншому амплуа.

“Я хотів показати місцевим та самому собі, що після деокупації в наш регіон повернулося життя. Що тут знову створюється щось нове та що людям, покинувшим свій дім є куди повертатися.” – Сергій Боярчуков, засновник парку «На рогах».

Головною метою засновників, було створення умов, максимально наближених до природних, де тварини можуть вільно жити та розмножуватися.

Особливості заповідника

“На Рогах” вирізняється серед інших заповідників своєю філософією та підходом до утримання тварин. Тут проживають понад 70 оленів та 25 ланей, які почуваються комфортно в середовищі, максимально наближеному до дикої природи.

Екскурсії та освітні програми

Для відвідувачів заповідника організовуються екскурсії, де вони можуть спостерігати за життям оленів у їхньому природному середовищі. Крім того, заповідник проводить освітні програми для дітей та дорослих, спрямовані на підвищення обізнаності про важливість збереження дикої природи та відповідальне ставлення до тварин.

Однією з головних місій “На Рогах” є благодійність. Заповідник регулярно проводить благодійні акції, залучаючи кошти на підтримку і розвиток своєї діяльності. Кожен відвідувач має можливість долучитися до благодійної ініціативи, зробивши свій внесок у збереження популяції оленів. Можна взяти під «своє крило» новонародженого оленя та дати йому ім’я.

Слідкувати за його зростанням впродовж життя, отримувати від нього вітання на свята, а кожної осені особливий подарунок – його роги, які він скидає сам. Для участі у програмі та дізнатись усі деталі можна через інстаграм парку.

Заповідник “На Рогах” постійно розвивається та вдосконалює свою діяльність. У планах на майбутнє — розширення території, збільшення кількості тварин та впровадження нових освітніх програм. Засновники заповідника також планують залучити міжнародних партнерів для обміну досвідом та поширення своєї унікальної філософії на інші заповідники.