Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.
Зазначається, що Мі-8Т авіакомпанії “Вітязь-Аеро” вилетів з майданчика в районі вулкана Вачкажець у село Миколаївка, відстань сягала 25 км. Проте у призначений час, близько 07:15, гвинтокрил не вийшов на зв’язок.
За попередніми даними, на борту перебувають 22 людини: три члени екіпажу та 19 пасажирів.
На пошуки гелікоптера вилетів інший борт авіакомпанії, у готовності вирушити маршрутом перебуває ще один вертоліт Мі-8 та наземне угруповання рятувальників. Також ТАСС пише, що на пошуки готовий вилетіти гелікоптер Мі-8 МНС Росії з рятувальниками на борту.
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