У ніч з 12 на 13 жовтня в Росії загорівся літак Ту-134, який належав 117-му військово-транспортному авіаполку збройних сил агресора.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Зазначається, що пожежа спалахнула на військовому аеродромі “Оренбург-2”, де базувався цей літак.

“Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу міністерства оборони РФ”, – йдеться у повідомленні.

ГУР МО нагадує, що кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату.