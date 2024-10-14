Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.
Зазначається, що пожежа спалахнула на військовому аеродромі “Оренбург-2”, де базувався цей літак.
“Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу міністерства оборони РФ”, – йдеться у повідомленні.
ГУР МО нагадує, що кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату.
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