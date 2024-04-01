Всеукраїнська омніканальна мережа MasterZoo стала першою на українському зооринку, що запустила можливість спілкування з клієнтами інтернет-магазину жестовою мовою. Нову функцію було реалізовано у співпраці з ГО «Громадський рух «Соціальна єдність» та компанією «Центр Соціального Бізнесу».

На сайті інтернет-магазину MasterZoo додали спеціальний вебвіджет «Вушко» (Connect Web), який забезпечує швидкий виклик перекладача жестової мови онлайн через відеозвʼязок. Відтепер клієнти з порушеннями слуху, які говорять жестовою мовою, можуть в онлайні поспілкуватися з працівниками магазину, отримати консультацію чи поставити будь-яке запитання щодо продукції для домашніх улюбленців у зручний для них спосіб.



Як працює «Вушко»:

На сайті інтернет-магазину masterzoo.ua необхідно знайти віджет «Вушко» і натиснути на нього. Далі потрібно заповнити форму для зв’язку та ввести код, який покаже перекладач жестової мови. Зачекати кілька хвилин на відповідь перекладача, який долучиться до діалогу по відео.

Перекладач допоможе у розʼясненні жестовою мовою незрозумілого тексту на сайті, оформити замовлення та доставлення чи перекладе на жестову мову деталі щодо повернення товару. Також нечуючі клієнти можуть здійснити телефонний дзвінок за участі перекладача – перекладач жестової мови телефонує за вказаним на сайті номером від імені нечуючої людини та говорить зі співробітником masterzoo.ua, – все, що говорить нечуюча людина жестовою мовою, перекладач озвучує голосом, а все, що звучить у відповідь, перекладач одразу транслює жестовою мовою через відеозвʼязок.

«Вушко» (Connect Web) доступне для клієнтів щодня відповідно до графіка роботи інтернет-магазинів MasterZoo. Більше про «Вушко» за посиланням.

«Сьогодні в Україні близько 200 тис. нечуючих людей, які говорять жестовою мовою, а безбар’єрність важлива для всіх сфер, кожного моменту щоденного життя. Радіємо, що разом із «Вушком» ми створюємо рівні можливості для комфортних покупок для всіх українців та їхніх хвостиків», — поділилася Тетяна Корнієнко, директорка з маркетингу мережі MasterZoo.

Щомісяця онлайн-магазин MasterZoo відвідує понад 1 млн користувачів, а мережа займає друге місце у категорії спеціалізованих інтернет-магазинів за рівнем попиту.

MasterZoo – всеукраїнська мережа зоомаркетів, що входить до групи компаній Suziria Group, і понад 15 років забезпечує потреби домашніх улюбленців у кормах, ветпрепаратах, амуніції, товарах першої потреби тощо. Кожен день відкривають двері 200 зоомаркетів MasterZoo у 36 містах України. MasterZoo продовжує розширювати мережу та активно розвивати інтернет-магазин, щоб улюбленці у різних куточках країни отримували необхідні товари для комфортного та щасливого життя.

Дізнайтеся більше на сайті: https://masterzoo.ua/