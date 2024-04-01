На сайті інтернет-магазину MasterZoo додали спеціальний вебвіджет «Вушко» (Connect Web), який забезпечує швидкий виклик перекладача жестової мови онлайн через відеозвʼязок. Відтепер клієнти з порушеннями слуху, які говорять жестовою мовою, можуть в онлайні поспілкуватися з працівниками магазину, отримати консультацію чи поставити будь-яке запитання щодо продукції для домашніх улюбленців у зручний для них спосіб.
Як працює «Вушко»:
- На сайті інтернет-магазину masterzoo.ua необхідно знайти віджет «Вушко» і натиснути на нього.
- Далі потрібно заповнити форму для зв’язку та ввести код, який покаже перекладач жестової мови.
- Зачекати кілька хвилин на відповідь перекладача, який долучиться до діалогу по відео.
Перекладач допоможе у розʼясненні жестовою мовою незрозумілого тексту на сайті, оформити замовлення та доставлення чи перекладе на жестову мову деталі щодо повернення товару. Також нечуючі клієнти можуть здійснити телефонний дзвінок за участі перекладача – перекладач жестової мови телефонує за вказаним на сайті номером від імені нечуючої людини та говорить зі співробітником masterzoo.ua, – все, що говорить нечуюча людина жестовою мовою, перекладач озвучує голосом, а все, що звучить у відповідь, перекладач одразу транслює жестовою мовою через відеозвʼязок.
«Вушко» (Connect Web) доступне для клієнтів щодня відповідно до графіка роботи інтернет-магазинів MasterZoo. Більше про «Вушко» за посиланням.
«Сьогодні в Україні близько 200 тис. нечуючих людей, які говорять жестовою мовою, а безбар’єрність важлива для всіх сфер, кожного моменту щоденного життя. Радіємо, що разом із «Вушком» ми створюємо рівні можливості для комфортних покупок для всіх українців та їхніх хвостиків», — поділилася Тетяна Корнієнко, директорка з маркетингу мережі MasterZoo.
Щомісяця онлайн-магазин MasterZoo відвідує понад 1 млн користувачів, а мережа займає друге місце у категорії спеціалізованих інтернет-магазинів за рівнем попиту.
MasterZoo – всеукраїнська мережа зоомаркетів, що входить до групи компаній Suziria Group, і понад 15 років забезпечує потреби домашніх улюбленців у кормах, ветпрепаратах, амуніції, товарах першої потреби тощо. Кожен день відкривають двері 200 зоомаркетів MasterZoo у 36 містах України. MasterZoo продовжує розширювати мережу та активно розвивати інтернет-магазин, щоб улюбленці у різних куточках країни отримували необхідні товари для комфортного та щасливого життя.
Дізнайтеся більше на сайті: https://masterzoo.ua/