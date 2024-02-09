Вчора на сайті американського журналіста Такера Карлсона було розміщене інтерв’ю з путіним. Нагадаємо, що декілька днів тому Такер прилетів до росії із заявою – відкрити очі американському суспільству на справжню картину війни.

Розпочав інтерв’ю путін з довгого уроку нібито історії. Він висував маніпулятивні твердження про суверенітет України і спотворював історичні інтерпретації української державності.

Більшість заяв путіна перегукувалися з тими, котрі були названі ще у відео, записаному на момент початку повномасштабного вторгнення.

Наприклад, президент рф знову наголосив на тому, що Україна – штучна держава, створена по волі Сталіна, а поляки придумали назву “Україна”.

Щодо права існування України як суверенної держави путін сказав, що українці мають право вважати себе окремим народом, втім, “не на основі нацизма та нацистської ідеології”.

До того ж, путін приніс на інтерв’ю папку з копіями листів Богдана Хмельницького. В них, за словами президента росії, Хмельницький просить москву узяти “під сильну руку царя частину руських земель”, котрі нині називаються Україною.

Та чи не найголовнішим моментом було те, що російський диктатор в інтерв’ю “американському Соловйову” заявив про нібито бажання “домогтися вирішення ситуації в Україні шляхом переговорів”.

“Вони (переговори) досягли дуже високої стадії узгодження позицій у складному процесі (у Стамбулі в 2022 році), і вони були майже завершені. Але після того, як ми вивели наші війська з Києва, інша сторона відкинула всі ці домовленості і підкорилася вказівкам західних країн, європейських країн і США боротися з Росією до кінця. Крім того, президент України законодавчо заборонив вести переговори з Росією. Він підписав указ, яким заборонив усім вести переговори з Росією”, – заявив путін.

З приводу позиції президента Зеленського у переговорах путін висловився так:

“Ми знаємо, що він (президент України) висуває якісь ідеї щодо цього врегулювання, але щоб про щось домовитися, потрібен діалог. Хіба це не так?”

За словами путіна, Україна тепер висуває умови, на які росія не може погодитися.