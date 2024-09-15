Автори петиції вважають, що таким чином можна зберегти українську мову та позбавитись у мовному середовищі російської.

Про це йдеться на сайті офіційного представництва Зеленського.

“Ми, громадяни України, звертаємося з проханням звільнити з посади Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя та створити новий державний орган – Мовну поліцію, яка забезпечуватиме ефективний контроль за виконанням Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної””, – йдеться на початку петиції.

Автори зазначають, що в умовах гібридної війни та інформаційної агресії важливо, щоб українська мова була належно захищена і підтримана в публічному просторі.

Активісти звернули увагу на те, що нині чинний інститут Уповноваженого не справляється з цим завданням, що негативно впливає на статус української мови.

Так, кількість звернень до мовного омбудсмена значно зросла: у перший рік роботи було отримано близько 2000 скарг, тоді як у 2023 році – понад 4000.

“Це свідчить про зростання кількості порушень та недостатню ефективність діючого омбудсмена”, – наголошується у документі.

Саме тому автори висувають наступні три вимоги, які, на їх думку, є необхідними для захисту української мови:

Створити Мовну поліцію для ефективного контролю за виконанням мовного законодавства. Забезпечити, щоб новий орган мав можливість активно реагувати на порушення та забезпечувати виконання мовного закону. Забезпечити прозорість і доступність процедури подання скарг, полегшити їх подання для громадян.