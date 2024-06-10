Дев'яносто держав і організацій наразі зареєструвалися для участі в Саміті миру, який Швейцарія прийматиме 15-16 червня, повідомив уряд Швейцарії в понеділок, 10 червня. Приблизно половина з них — з Південної Америки, Азії, Африки та Близького Сходу.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Росію не запросили на саміт у Швейцарії, але у заяві швейцарського уряду йдеться, що зібрання буде спрямоване на “спільне визначення дорожньої карти” щодо того, як залучити її та Україну до майбутнього мирного процесу.

Як нагадує Reuters, у січні Швейцарія погодилася прийняти Саміт миру. Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що саміт має обговорити питання, що викликають широке міжнародне занепокоєння, такі як необхідність ядерної та продовольчої безпеки, свобода судноплавства, а також гуманітарні питання, такі як військовополонені.

2 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі має підтвердження 106 країн світу щодо їхньої участі у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. Проте за його словами, відзначається активна російська протидія щодо про ведення цього заходу.