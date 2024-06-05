На саміті лідерів G7 в Італії обговорюватимуться незмінна підтримка України, використання заморожених російських активів для надання допомоги Україні, подальші санкції щодо РФ, заходи щодо забезпечення економічної стійкості та посилення прихильності підтримці країн, що розвиваються.

Про це повідомив Білий Дім.

Зокрема, прес-секретар Америки Карін Жан-П’єр оголосила, що на саміті лідерів G7 в Італії буде обговорена низка найактуальніших глобальних питань, зокрема непохитна підтримка України з боку G7.

“Лідери докладатимуть зусиль щодо використання знерухомлених суверенних активів Росії для допомоги Україні, а також дій, спрямовані на продовження накладання витрат на РФ та тих, хто підтримує військові зусилля РФ”, — йдеться у заяві.

Крім того, лідери G7 планують прийняти заходи для підтримки економічної безпеки та стійкості, включаючи регулювання надлишку потужностей. Подвоїться зобов’язання щодо підтримки країн, що розвиваються, з метою забезпечення інвестицій у їхнє майбутнє, а також зміцнення продовольчої безпеки та фінансування охорони здоров’я.