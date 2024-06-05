Про це повідомив Білий Дім.
Зокрема, прес-секретар Америки Карін Жан-П’єр оголосила, що на саміті лідерів G7 в Італії буде обговорена низка найактуальніших глобальних питань, зокрема непохитна підтримка України з боку G7.
“Лідери докладатимуть зусиль щодо використання знерухомлених суверенних активів Росії для допомоги Україні, а також дій, спрямовані на продовження накладання витрат на РФ та тих, хто підтримує військові зусилля РФ”, — йдеться у заяві.
Крім того, лідери G7 планують прийняти заходи для підтримки економічної безпеки та стійкості, включаючи регулювання надлишку потужностей. Подвоїться зобов’язання щодо підтримки країн, що розвиваються, з метою забезпечення інвестицій у їхнє майбутнє, а також зміцнення продовольчої безпеки та фінансування охорони здоров’я.
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