Про це повідомляє “Межа”.
Принаймні п’ять російських медіа, зокрема ТАСС і “РИА Новости”, отримали можливість вислати своїх журналістів на саміт. Крім того, таку можливість отримали також “Коммерсант”, “Медуза” і “Дождь”. Україна закликала відмовитися від участі на саміті посадовців Китаю, але медіа останнього присутнє на саміті.
Всього на заході присутні близько 500 журналістів з усіх континентів, які висвітлюють його безпосередньо з місця проведення.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Глобальний саміт миру зареєстровані 100 держав і міжнародних організацій з усіх континентів і частин світу. Всіх учасників масштабного заходу об’єднує повага до міжнародного права.
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