Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час саміту НАТО обговорював зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським відновлення «зернового коридору» з українських портів.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами, передає турецьке видання Habertürk.

Ердоган висловив сподівання, що коридор почне діяти знову — Туреччина веде про це переговори і з Росією, і з Україною. А втім, результатів ще немає.

Так, під час зустрічі з Путіним Ердоган обговорював це питання. Уже на саміті НАТО цю тему турецький президент порушував і з Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, ще в лютому стало відомо, що Ердоган під час зустрічі з Путіним мав обговорити «новий механізм» експорту українського зерна Чорним морем.