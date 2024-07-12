Про це він сказав під час зустрічі з журналістами, передає турецьке видання Habertürk.
Ердоган висловив сподівання, що коридор почне діяти знову — Туреччина веде про це переговори і з Росією, і з Україною. А втім, результатів ще немає.
Так, під час зустрічі з Путіним Ердоган обговорював це питання. Уже на саміті НАТО цю тему турецький президент порушував і з Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, ще в лютому стало відомо, що Ердоган під час зустрічі з Путіним мав обговорити «новий механізм» експорту українського зерна Чорним морем.
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