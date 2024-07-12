Про це повідомила Європейська комісія.

Ukraine Compact об’єднує країни, які підписали двосторонні угоди щодо безпеки з Україною, “в єдину, скоординовану та всеосяжну архітектуру для підтримки Києва”.

Документ передбачає реалізацію цілей, що прописані у двосторонніх угодах України. Підписанти зобов’язуються підтримувати Україну в обороні, надавши військову техніку, фінанси та навчання для українських військових.

Це включає роботу через:

Контактну групу з питань оборони України,

Коаліцію можливостей,

Командування підтримки безпеки та підготовки для України,

Місію ЄС із надання військової допомоги Україні.

Договір також передбачає прискорення допомоги з розбудови майбутніх Сил оборони України до 2027 року, з перспективою продовження у 2030-х роках. Для цього кожні шість місяців Контактна група з питань оборони України скликатиметься на рівні міністрів для перегляду й затвердження дорожньої карти розвитку.

У випадку нового нападу Росії на Україну після закінчення нинішньої війни, країни-підписанти зобов’язані швидко зібратися на найвищому рівні для визначення подальших кроків підтримки України.

Президент Володимир Зеленський назвав підписання договору успіхом для України, “оскільки він розвиває нашу архітектуру безпеки”.

“Ми обов’язково виконаємо кожен пункт — енергії для цього в нас задосить”, — додав він.