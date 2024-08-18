З початку доби 18 серпня на східному фронті відбулося 39 бойових зіткнень з російською армією.

Про це повідомляє “Хортиця”.

За добу в зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” зафіксовано 574 обстріли українських позицій, п’ять авіаударів та 24 удари дронами.

Минулої доби, 17 серпня, відбулося 137 боєзіткнень з російськими військами. Ворог завдав 33 авіаудари та 569 ударів дронами, загалом здійснивши 4327 обстрілів.

За даними ОСУВ “Хортиця”, російська армія втратила 1046 осіб, 637 безпілотників, сім танків, шість бойових бронемашин, 41 одиницю артилерії, одну реактивну систему, три протитанкові засоби, три засоби радіоелектронної боротьби, 61 автомобіль, 18 одиниць спеціальної техніки, 115 укриттів, 14 складів боєприпасів та один склад пального.