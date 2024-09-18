У нічній атаці безпілотників на Торопець Тверської області Росії був атакований склад, де зберігалися ракети, включаючи "Іскандери" та північнокорейські KN23.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

“На великому складі в місті Торопець у Тверській області росіяни зберігали ракети до Град, С-300 та С-400”, — написав він.

Також, за даними Коваленка, там зберігались вироблені балістичні ракети до “Іскандер”. Крім того, росіяни починали створювати запас північнокорейських KN23.