На атакованому складі в Торопці зберігалися балістичні ракети - ЦПД

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

“На великому складі в місті Торопець у Тверській області росіяни зберігали ракети до Град, С-300 та С-400”, написав він.

Також, за даними Коваленка, там зберігались вироблені балістичні ракети до “Іскандер”. Крім того, росіяни починали створювати запас північнокорейських KN23.