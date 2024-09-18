Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
“На великому складі в місті Торопець у Тверській області росіяни зберігали ракети до Град, С-300 та С-400”, — написав він.
Також, за даними Коваленка, там зберігались вироблені балістичні ракети до “Іскандер”. Крім того, росіяни починали створювати запас північнокорейських KN23.
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