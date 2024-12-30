Про це повідомляє The Village.
Реставраційні роботи, ініційовані бізнес-центром “Хрещатик-Плаза”, стартували влітку. Проєкт було погоджено з департаментом охорони культурної спадщини КМДА. У будівлі, окрім бізнес-центру, розташовані ресторан “МакДональдз” і вхід до столичного метро.
Фахівці очистили та відновили фасад будівлі, а також встановили енергоефективне скління на окремих ділянках вікон. Особливу увагу приділили плитці, яка покриває фасад: пошкоджені елементи замінили, а поверхню адаптували для кращого захисту від дощу, снігу та перепадів температур. Завершальним етапом стало встановлення декоративного підсвічування, що підкреслює архітектурні деталі будівлі.
Реставрація мала на меті не лише покращити естетику станції, але й забезпечити її довговічність у сучасних міських умовах.
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