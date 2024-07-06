На Сумщині станом на ранок 6 липня залишаються знеструмленими 100,4 тисячі абонентів.

У ніч проти 6 липня внаслідок падіння ворожого дрона було пошкоджено енергооб’єкт у Сумській області, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Через це знеструмлювалися побутові та промислові споживачі у Сумській (зокрема місто Суми) та Харківській областях. Споживачів у Харківській області заживили.

Водночас на Сумщині станом на ранок залишаються знеструмленими 100,4 тисячі абонентів у 348 населених пунктах. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Крім того, через грози та вітер є нові знеструмлення у Дніпропетровській та Запорізькій областях.