У Сумській області знищено 50 гектарів лісу через масштабні лісові пожежі, спричинені постійними обстрілами російських окупантів.

Про це повідомляє Північний лісовий офіс ДП “Ліси України” на сторінці у Facebook.

Зазначається, що протягом останньої доби в лісах Сумської області виникло 13 лісових пожеж, які охопили мінімум 50 гектарів.

“Причиною стали безперервні обстріли, що тривають як вдень, так і вночі. Через суху погоду та вітер полум’я поширюється з шаленою швидкістю”, — йдеться у повідомленні.

Лісівники намагаються стримати вогонь, але через небезпеку та заміновані території вони можуть працювати лише в доступних зонах.

За останніми даними, у Свеській філії виникло 11 пожеж на площі 47,3 гектара. На території філії було виявлено бляшанки з запальною сумішшю, які ворог скидає за допомогою дронів. Ймовірно, саме це і стало головною причиною численних загорянь.

У Сумській філії зафіксовано дві пожежі, наразі площа займання складає мінімум 5 гектарів (інформація уточнюється). Одну пожежу ліквідували, іншу намагаються загасити з 19:00 19 вересня, о 03:00 п’ятниці, 20 вересня, її було локалізовано.