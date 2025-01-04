Про це повідомила Національна поліція.
“Сьогодні армія РФ завдала авіаударів двома бомбами по житловій багатоповерхівці в селищі Свеса Шосткинського району. У результаті атаки поранено двох дворічних дітей, ще троє місцевих мешканців отримали поранення”, — ідеться у повідомленні.
Пошкоджень зазнав п’ятиповерховий багатоквартирний будинок, в якому повністю зруйновано один під’їзд.
Нагадаємо, 4 січня у Свеській селищній громаді на Сумщині росіяни скинули авібомбу на багатоповерхівку.
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