Про це повідомила Національна поліція.

“Сьогодні армія РФ завдала авіаударів двома бомбами по житловій багатоповерхівці в селищі Свеса Шосткинського району. У результаті атаки поранено двох дворічних дітей, ще троє місцевих мешканців отримали поранення”, — ідеться у повідомленні.