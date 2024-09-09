У Шосткинському районі Сумської області оголошено обов'язкову евакуацію для жителів трьох населених пунктів — Глухова, Свеси та Есмані.

Про це повідомляє Сумська обладміністрація.

Станом на 7 вересня вже евакуйовано 242 людини, з яких 50 — це діти.

Крім того, протягом минулого тижня в області створено спеціальний загін поліції “Білі янголи”, які на трьох броньованих автомобілях допомагатимуть з евакуацією, повідомив керівник ОВА Володимир Артюх.

Він також зазначив, що з Шостки до Києва продовжить функціонувати евакуаційний вагон.

Відстань від цих населених пунктів до російського кордону складає приблизно 10 км.

20 серпня очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що надалі із Сумської області необхідно евакуювати 45 000 осіб, це не термінова евакуація.