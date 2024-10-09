Евакуація дітей у примусовий спосіб розпочнеться ще в одній громаді Донецької області | Донецька Обласна Державна адміністрація

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Так, у зв’язку зі складною ситуацією у сфері безпеки евакуації підлягають неповнолітні та їхні батьки зі 101 населеного пункту Сумської області (90 населених пунктів Сумського району та 11 населених пунктів Конотопського району).

У Мінреінтеграції уточнили, що у цій зоні проживають 497 неповнолітніх.

За більш детальною інформацією відомство просить звертатися за номерами:

  • (0542) 66-33-77 (безкоштовно для мешканців Суми та Сумського району);
  • 0800301501 (безкоштовно для мешканців Сумської області);
  • (099) 318-63-62 (обласний Координаційний штаб із проведення евакуаційних заходів);
  • (095) 386-43-06 (для мешканців Сумського району); – (0544) 76-24-03 (для мешканців Конотопського району).