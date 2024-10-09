Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
Так, у зв’язку зі складною ситуацією у сфері безпеки евакуації підлягають неповнолітні та їхні батьки зі 101 населеного пункту Сумської області (90 населених пунктів Сумського району та 11 населених пунктів Конотопського району).
У Мінреінтеграції уточнили, що у цій зоні проживають 497 неповнолітніх.
За більш детальною інформацією відомство просить звертатися за номерами:
- (0542) 66-33-77 (безкоштовно для мешканців Суми та Сумського району);
- 0800301501 (безкоштовно для мешканців Сумської області);
- (099) 318-63-62 (обласний Координаційний штаб із проведення евакуаційних заходів);
- (095) 386-43-06 (для мешканців Сумського району); – (0544) 76-24-03 (для мешканців Конотопського району).