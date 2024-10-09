Координаційний штаб з питань обов'язкової евакуації населення ухвалив рішення про розширення зони евакуації для сімей з дітьми в Сумській області.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Так, у зв’язку зі складною ситуацією у сфері безпеки евакуації підлягають неповнолітні та їхні батьки зі 101 населеного пункту Сумської області (90 населених пунктів Сумського району та 11 населених пунктів Конотопського району).

У Мінреінтеграції уточнили, що у цій зоні проживають 497 неповнолітніх.

За більш детальною інформацією відомство просить звертатися за номерами: