У смт. Свеса продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Зруйновано 15 квартир, пошкоджено скління близько 700 вікон.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

За її інформацією, в житловий багатоквартирний будинок у смт. Свеса влучив російський КАБ.

Внаслідок удару постраждали 10 осіб, з них 2 дітей. Потерпілим надається необхідна медична допомога у лікувальних закладах району.