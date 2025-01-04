Про це повідомляє Сумська ОВА.
За її інформацією, в житловий багатоквартирний будинок у смт. Свеса влучив російський КАБ.
Внаслідок удару постраждали 10 осіб, з них 2 дітей. Потерпілим надається необхідна медична допомога у лікувальних закладах району.
Зруйновано 15 квартир, пошкоджено близько 7 сотень вікон. Місцевою владою, підрозділами ДСНС розгорнуто штаб з ліквідації наслідків ворожої атаки, вирішується питання розселення постраждалих, визначено місця обігріву.
Розбір завалів триває й досі.
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