Про це повідомляє Сумська ОВА.

За її інформацією, в житловий багатоквартирний будинок  у смт. Свеса влучив російський КАБ.

Внаслідок удару постраждали 10 осіб, з них 2 дітей. Потерпілим надається необхідна медична допомога у лікувальних закладах району.

Зруйновано 15 квартир, пошкоджено близько 7 сотень вікон. Місцевою владою, підрозділами ДСНС розгорнуто штаб з ліквідації наслідків ворожої атаки, вирішується питання розселення постраждалих, визначено місця обігріву.
Розбір завалів триває й досі.