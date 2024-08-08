У Сумській області призупинено роботу гуманітарного коридору «Колотилівка – Покровка» через російські обстріли, тоді як коридор «Мокрани – Доманове» на Волині продовжує функціонувати для виїзду з захоплених територій.

Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Внаслідок ворожих обстрілів призупинено роботу гумкоридору «Колотилівка — Покровка» на Сумщині, про що повідомила Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

Вона також зазначила, що діє коридор «Мокрани — Доманове» через білорусько-український кордон на Волині.

Верещук закликала людей, які не можуть перетнути кордон через «Колотилівка — Покровка», скористатися альтернативним маршрутом через Білорусь і звертатися за допомогою до Мінреінтеграції.