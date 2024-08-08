Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Внаслідок ворожих обстрілів призупинено роботу гумкоридору «Колотилівка — Покровка» на Сумщині, про що повідомила Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.
Вона також зазначила, що діє коридор «Мокрани — Доманове» через білорусько-український кордон на Волині.
Верещук закликала людей, які не можуть перетнути кордон через «Колотилівка — Покровка», скористатися альтернативним маршрутом через Білорусь і звертатися за допомогою до Мінреінтеграції.
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