Війська РФ атакували інфраструктуру Сумщини ракетами та авіацією.

Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Сумської ОВА.

11 серпня ворог завдав ракетно-авіаційного удару по інфраструктурі Сумського району. На місці події працюють відповідні служби, проводяться аварійно-відновлювальні роботи, наслідки атаки уточнюються.

У суботу, 10 серпня, у Броварському районі Київської області внаслідок детонації боєприпасу загинув чоловік, дитина-підліток дістала травми.

Вночі 6 серпня російські загарбники атакували Київ балістичними ракетами, внаслідок чого пошкоджено стоянку для авто у Деснянському районі столиці.