Уночі та зранку росіяни здійснили 36 обстрілів з різних видів зброї прикордонних територій та населених пунктів Сумщини - пошкоджений автомобіль поштового підприємства, поранена людина.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

“Вночі та зранку росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовані 69 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Бездрицька, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади”, — йдеться у дописі.

Зокрема, у Великописарівській громаді внаслідок атаки пошкоджений автомобіль поштового підприємства.

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