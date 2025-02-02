

Про це повідомив голова Сумської РДА Михайло Мельник.

“Близько 00:00 в с. Сад внаслідок прильоту БПЛА типу «Шахед» була пошкоджена двоповерхова багатоквартирна будівля”,— написав він.

За даними посадовця, загиблих немає, інформація щодо поранених уточнюється (звернень не було).

Зранку Садівська сільська рада розгорне штаб з ліквідації наслідків удару, додав Мельник.