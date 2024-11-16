На прикордонній території Сумської області енергетики працюють, щоб стабілізувати енергетичну систему в умовах постійних ворожих обстрілів. Наразі на території області близько семи тисяч споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомляє Сумська ОВА на сторінці у Facebook.

За даними технічного директора АТ “Сумиобленерго” Олександра Маландія із початку повномасштабного вторгнення РФ близько півтори тисячі енергетичних об’єктів області були пошкоджені або зруйновані ворогом. З них 46 об’єктів – лише за половину листопада. Сума завданих збитків станом на початок листопада становить близько одного мільярда гривень.

Водночас Маландій наголосив, що найбільшою втратою є люди. За час військової агресії Росії загинуло 10 працівників АТ “Сумиобленерго”. З них п’ятеро – під час виконання робіт внаслідок обстрілів зі сторони ворога, і ще п’ятеро полягли захищаючи Україну на фронті. Ще декілька енергетиків зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

“Але наші люди продовжують сумлінно виконувати свою роботу, попри виклики війни”, – наголосив представник АТ “Сумиобленерго”.

Також він повідомив, що наразі близько семи тисяч споживачів електроенергії у Сумській області знеструмлені внаслідок збройної агресії РФ проти України. Переважно, йдеться про прикордонні території Сумщини, які постійно обстрілюються ворогом.

Водночас за словами Маландія, працівники компанії готові до проходження зимового періоду й зможуть відновити всі пошкоджені об’єкти з урахуванням безпекової ситуації.

“Ситуація в енергетиці України та Сумщини може змінитися на краще лише після припинення бойових дій і терористичних атак Росії на енергетику”, – сказав технічний директор АТ “Сумиобленерго”.