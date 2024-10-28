Про це заявили в АТ “Сумиобленерго”.
“Відповідно до вказівки НЕК “Укренерго”, графіки аварійних відключень на території Сумщини скасовані”, – повідомили у заяві.
Нагадаємо, що через обстріли російських сил на Сумщині раніше запроваджувалися аварійні відключення, щоб зберегти баланс енергомережі та забезпечити безперебійну роботу критичної інфраструктури.
- Аварійні відключення електроенергії запроваджено на Сумщині та Полтавщині.
- В Україні без світла понад 500 населених пунктів, — Міненергетики.
- Внаслідок російської атаки загорілася підстанція.