Про це заявили в АТ “Сумиобленерго”.

“Відповідно до вказівки НЕК “Укренерго”, графіки аварійних відключень на території Сумщини скасовані”, – повідомили у заяві.

Нагадаємо, що через обстріли російських сил на Сумщині раніше запроваджувалися аварійні відключення, щоб зберегти баланс енергомережі та забезпечити безперебійну роботу критичної інфраструктури.