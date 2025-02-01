У ніч на 1 лютого внаслідок ворожої атаки по Юнаківській громаді Сумської області загинули троє поліцейських.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

В ніч з 31 січня на 1 лютого російські війська здійснили авіаудар по Юнаківській громаді. Внаслідок атаки росіян загинули двоє патрульних поліцейських, які здійснювали чергування у населених пунктах громади. Пізніше, під завалами, було знайдено тіло ще одного поліцейського.

“Правоохоронці загинули, сумлінно виконуючи завдання по захисту населення й охороні порядку у прикордонних громадах, які щодня обстрілюються ворогом. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих”, – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі та зранку російські війська атакували Україну дронами та ракетами, вибухи пролунали у кількох регіонах країни. Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий терористичний акт РФ, скоєний у ніч на 1 лютого, внаслідок якого загинули люди.