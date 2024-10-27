У ніч на неділю, 27 жовтня, російські війська атакували Сумську область. Під ударом опинилися енергооб'єкти у Роменському районі.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

“Сьогодні, 27 жовтня, ворог наніс авіаційний удар по енергетичним об’єктам критичної інфраструктури Роменського району, застосувавши БпЛА типу “Шахед”, – зазначили в адміністрації.

На місці працюють всі необхідні служби, наслідки ворожої атаки уточнюються.

Повідомляється, що в ході протиповітряних боїв розрахунками Сухопутних військ ЗСУ, добровольці знищили три російських безпілотники.

За даними ОВА, протягом минулого дня росіяни здійснили 41 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 111 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська та Свеська громади.