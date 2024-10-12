Про це повідомили в Національній поліції.

За її інформацією, «Білі янголи» Сумщини евакуювали дванадцять дітей з обстрілюваних територій.

“На тлі постійних обстрілів у Краснопільській громаді все більше родин погоджуються покинути свої домівки, аби вберегти життя. Тож нещодавно поліцейські провели успішну евакуацію шести родин, у яких загалом перебувало дванадцять дітей”, — йдеться в дописі.

Як стверджує Нацполіція, правоохоронці підрозділу «Білий Янгол» швидко й ефективно організували рятувальну операцію, вивозячи родини з-під постійних обстрілів.

Цього разу евакуювали шість дорослих і дванадцять дітей, віком від чотирьох до шістнадцяти років.

Усіх їх вже доправили у безпечну зону.