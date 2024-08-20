У Сумській області правоохоронці виявили двох адміністраторок спільнот у месенджері, які поширювали інформацію про місця вручення повісток.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура в Телеграмі.

“За даними слідства, підозрювані з початку введення в дію воєнного стану в Україні в одному з месенджерів створили спільноти, де оприлюднювали повідомлення про місця проведення мобілізаційних заходів на території м. Ромни та Роменського району Сумської області. Перешкоджаючи законній діяльності працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, жінки систематично оновлювали інформацію для осіб, які мають намір ухилитися від мобілізації”, – йдеться в повідомленні.

Обидві спільноти наразі заблоковані.

Під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури двом жителькам Роменського району було оголошено про підозру у перешкоджанні законній діяльності військових формувань. Розслідування проводить Управління СБУ в Сумській області під наглядом прокуратури.