Місцевого жителя Сумської області затримали за підозрою в здійсненні дорозвідки перед обстрілами одного з районів.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

“За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, чоловік у липні 2024 року почав співпрацю з представником російської спецслужби. Він отримував координати на месенджер, які мав перевірити на наявність українських військових.

Виконуючи завдання, він виїжджав на місцевість, документував її та передавав куратору детальні звіти з фото й уточненими координатами.

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою без права на заставу.