У результаті атаки на 23-й арсенал у Октябрському Тверської області знищено або серйозно пошкоджено близько 60 складських приміщень, залізничне депо та поїзди з боєприпасами.

Супутникові знімки опублікував OSINT-аналітик MT Anderson.

Він зазначив, що на складі у Октябрському фіксуються значні пошкодження північної частини.

“Понад 58 складських приміщень та численні відкриті майданчики перетворилися на попіл або сильно пошкоджені”, — пише він.

Крім того, постраждали зони навантаження та розвантаження залізниці. OSINT-дослідник вважає, що під час удару там перебували поїзди з боєприпасами.