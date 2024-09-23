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Супутникові знімки опублікував OSINT-аналітик MT Anderson.

Він зазначив, що на складі у Октябрському фіксуються значні пошкодження північної частини.

“Понад 58 складських приміщень та численні відкриті майданчики перетворилися на попіл або сильно пошкоджені”, пише він.

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Крім того, постраждали зони навантаження та розвантаження залізниці. OSINT-дослідник вважає, що під час удару там перебували поїзди з боєприпасами.