Супутникові знімки опублікував OSINT-аналітик MT Anderson.
Він зазначив, що на складі у Октябрському фіксуються значні пошкодження північної частини.
“Понад 58 складських приміщень та численні відкриті майданчики перетворилися на попіл або сильно пошкоджені”, — пише він.
Крім того, постраждали зони навантаження та розвантаження залізниці. OSINT-дослідник вважає, що під час удару там перебували поїзди з боєприпасами.
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