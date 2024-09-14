Верховна Рада виділила із держбюджету України на 2025 рік майже 1,6 мільярда гривень на фінансування телеканалу “Рада” та телемарафону “Єдині новини”.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики нардеп Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

“Ну і про марафон… Видатки на телеканал «Рада» зменшили, але недостатньо. В наступному році на них хочуть витратити 78,2 млн грн. Що менше ніж минулого року (198 млн грн злили), але у два рази більше ніж до того, як ОП рейдернула канал. Ну і на сам «Марафон» заклали як в минулому році 1,5 млрд грн. Тобто загальна цифра, яку спустять в трубу буде 1,6 млрд грн”, — написав Железняк.

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет на 2025 рік, основним пріоритетом якого є оборона. За даними прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, доходи у 2025 році прогнозуються на рівні двох трильйонів гривень, а витрати – 3,6 трильйона гривень.