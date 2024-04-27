Понад 3 млрд. грн. з бюджету України виділяється на Національну суспільну телерадіокомпанію України (НСТУ) разом з телемарафоном, які набирають мало охоплення.

Про це написала на Facebook Марʼяна Безугла, народна депутатка України.

Раніше громадськість висловилась про переспрямування коштів призначені для телемарафону “Єдині новини” та телеканалу “FreeДом” на фінансування БПЛА та пікапів для ЗСУ. Автори петиції зазначили, що на виробництво телемарафону витрачають велику суму з держбюджету, а ще використовують їх для”політичної боротьби”, тим сами підриваючи “демократичні цінності”.

Марʼяна Безугла на своїй сторінці у соціальній мережі опублікувала відповідь на її звернення, щодо питання про НСТУ.

Світлана Остапа, голова Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України, відповіла на питання з приводу цього:

“Що Суспільне, що телемарафон, — усе фінансується з державного бюджету України. При цьому ці 3 млрд грн надають наші партнери, але ми маємо цілий зоопарк із каналів, і не маємо інформаційних і кібервійськ. Ми могли б використати ці кошти на медицину, реабілітацію поранених, або ж хоча б не розсіювати на десятки маленьких затишних медійних схем”, – написала Марʼяна Безугла.

Так само відомо, що в НСТУ більше 4 тис. співробітників, більшість з яких заброньовані. Існує більше 20 каналів разом із регіональними. Заробітна плата голови наглядової ради НСТУ – Світлани Остапи близько 200 тис. грн, як і секретаря та голови правління НСТУ й ще інших членів наглядової ради та правління, а син голови НСТУ Світлани Остапи Олександр був оформлений у Суспільне і заброньований.

Апдейт: після оприлюднення Марʼяною Безуглою даних про бюджет Суспільного та телемарафону, заробітних плат наглядової ради та членів правління цього державного медіаконгломерату та факт бронювання співробітників, шеф-редакторка інтернет-видання «Детектор медіа» Наталія Лігачева вдалася до погроз: